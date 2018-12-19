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Справжній код да Вінчі: вчені назвали дату кінця світу

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Код да Вінчі розкрив дату кінця світу - фото 1
Код да Вінчі розкрив дату кінця світу / Daily Express

Науковці зуміли розшифрувати секретне повідомлення Леонардо да Вінчі про кінець світу, яке було сховане в одній із його найвідоміших робіт.

Відомий італійський митець Леонардо да Вінчі зашифрував у полотні "Таємна вечеря" дату кінця світу. Принаймні так вважає Сабріна Сфорца Галіція, дослідниця історії Ватикану.

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Жінка провела аналіз символів та знаків на картині та виявила збіг. Приміром, 24 літери латинського алфавіту нагадують 24 години у добі. До того ж, на полотні відстежується акцент на цифрі 3, адже є три групи апостолів та три вікна.

"Він просто підкреслював значення Святого духа, чи приховував щось більше. Міркування тут не зупиняються, адже цифри прикривають темне пророцтво про кінець світу.Там є код да Вінчі просто не той, завдяки якому став популярним Ден Браун", – пояснює науковець.

'Таємна вечеря' Леонардо да Вінчі - фото 296174
"Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі / wikipedia

Вона вирахувала, що да Вінчі вказував на 21 березня 4006 року – саме у цей день почнеться кінець світу. За її словами, всесвітній потоп, який і знищить життя, триватиме до 1 листопада 4006.

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Джерело: express.co.u
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