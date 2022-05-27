"У порядного ґазди все має бути": українські воїни затрофеїли танк окупантів

Українські військові щодня роблять все, щоб наблизити перемогу України над окупантами. І цього разу воїни поповнили свою техніку трофейним російським танком.

ЗСУ кожного дня мужньо та сміливо захищають українську землю від навали загарбників, а також діляться своїми успіхами на полі бою. Цього разу воїни з 24 ОМБр імені короля Данила показали трофейний танк, який тепер знищує тих, хто його сюди привіз. Відповідне фото з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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У порядного українського ґазди усе має бути на господарці. Тим паче, коли ту господарку потрібно охороняти від хворого сусіда. Наші захисники ефективно працюють над збільшенням своєї бойової потужності. Окрім постійної допомоги від наших західних партнерів, росіяни також із задоволенням віддають нам свою техніку, а ми уже точно знаємо, що із нею потрібно робити. На фото трофейний Т-72Б окупантів, який уже на службі у ЗСУ та успішно знищує окупантів. Все буде Україна, – наголошують бійці.

24 ОМБр імені короля Данила

24 ОМБр імені короля Данила

Відзначимо, що станом на 27 травня окупанти втратили 1322 одиниці танків, 3246 одиниць броньованих бойових машин та 623 артилерійські системи. Загальні втрати російської армії з 24 лютого мають такий вигляд:

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