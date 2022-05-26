Українські військові показали гаубицю FH70 у роботі на передовій: фотозвіт від Генштабу

Ще одна 155-міліметрова артилерійська система допомагає нашим бійцям на передовій наблизити перемогу над окупантами. Роботу причепної гаубиці FH70 з власним двигуном показали на фото.

Так, фотозвіт з фронту опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.

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У дописі йдеться, що гаубиці FH70 оснащені напівавтоматичним завантажувачем снарядів, тому навчені бійці можуть виконувати до 6 пострілів за хвилину.

Крім цього, ця система має власний двигун Volkswagen об'ємом 1700 кубічних сантиметрів, що живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортання. А ще цей двигун дозволяє гаубиці самостійно пересуватися на дальність до 20 кілометрів на низькій швидкості.

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