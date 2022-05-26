Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Українські військові показали гаубицю FH70 у роботі на передовій: фотозвіт від Генштабу

  • 81
Гаубица FH70 - фото 1
Гаубица FH70 / facebook

Ще одна 155-міліметрова артилерійська система допомагає нашим бійцям на передовій наблизити перемогу над окупантами. Роботу причепної гаубиці FH70 з власним двигуном показали на фото.

Так, фотозвіт з фронту опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.

І ще: Зброя вже в дорозі: посол України порівняв допомогу Німеччини з равликом

У дописі йдеться, що гаубиці FH70 оснащені напівавтоматичним завантажувачем снарядів, тому навчені бійці можуть виконувати до 6 пострілів за хвилину.

Крім цього, ця система має власний двигун Volkswagen об'ємом 1700 кубічних сантиметрів, що живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортання. А ще цей двигун дозволяє гаубиці самостійно пересуватися на дальність до 20 кілометрів на низькій швидкості.

Українські військові показали гаубицю FH70 у роботі на передовій: фотозвіт від Генштабу - фото 506191

Українські військові показали гаубицю FH70 у роботі на передовій: фотозвіт від Генштабу - фото 506190

Українські військові показали гаубицю FH70 у роботі на передовій: фотозвіт від Генштабу - фото 506189

Українські військові показали гаубицю FH70 у роботі на передовій: фотозвіт від Генштабу - фото 506188

Українські військові показали гаубицю FH70 у роботі на передовій: фотозвіт від Генштабу - фото 506187

Українські військові показали гаубицю FH70 у роботі на передовій: фотозвіт від Генштабу - фото 506186

Українські військові показали гаубицю FH70 у роботі на передовій: фотозвіт від Генштабу - фото 506185

Читайте також: Так працюють воїни 92 бригади: ефектне відео українських бійців

пропозиції партнерів
Новини