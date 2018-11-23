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Настя Каменських здивувала мережу цікавою позою

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Зірка поділилася кадрами зі спортзалу - фото 1
Зірка поділилася кадрами зі спортзалу / instagram

Українська співачка Настя Каменських показала свої заняття в тренажерному залі.

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) показала, як на тренажері стоїть вниз головою.

І ще: Настя Каменських підкорила мережу виконанням іспанської пісні

31-річна Настя Каменських, яка зараз виступає під псевдо NK, встигає займатись не лише своєю кар'єрою та творчістю, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 2,9 млн людей. Там зірка ділиться кадрами зі світських заходів, фотосесій та звичайних буднів. Фото вона розмістила в Instagram. "Люблю свій спортивний ранок", – написала вона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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