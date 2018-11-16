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Настя Каменських здивувала своєю стрункістю у блискучій сукні

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NK позує у довгому сріблястому платті зі шлейфом - фото 1
NK позує у довгому сріблястому платті зі шлейфом / instagram

Українська співачка Настя Каменських зачарувала новими фото у шикарному вбранні.

Співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, потішила фанатів новим образом.

І ще: Настя Каменських без макіяжу заінтригувала фанатів

На опублікованих в Instagram фото артистка з'явилася у довгому сріблястому платті зі шлейфом. Обраний лук вигідно підкреслив фігуру Каменських, зокрема, пишні груди. На знімку можна побачити, що співачка знову схудла. Крім того, на одній з фото поруч з Настею на фотографії позує репер Потап в стильному образі: синьому піджаку, чорній сорочці і брюках, очі він сховав за сонцезахисними окулярами. Варто відзначити, що знімки Каменських викликали справжній фурор в мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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