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Настя Каменських завела TikTok гарячим танцем

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Каменських - фото 1
Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських поділилася спокусливим відео, танцюючи під запальну музику. Шанувальники у захваті від Насті!

Знаменитість виставила відео у TikTok, який дуже популярний зараз серед зірок шоу-бізнесу.

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Так, артистка гаряче танцювала на камеру, примірявши лише короткий топ сірого кольору і чорні спортивні штани, прикрашені паєтками. Дружина Потапа засвітила шикарну фігуру, над якою наполегливо працює за допомогою різних тренувань і правильного харчування.

Днями Настя Каменських видала головний секрет своєї стрункості. Красуня приділяє темі спорту, психічного здоров'я та корисної їжі дуже багато часу, тому з легкістю може давати дієві поради.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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