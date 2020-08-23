Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників зухвалим образом в повністю прозорій білизні (18+)

Українська секс-бомба Даша Астаф'єва завжди вміє перетворити пікантну фотосесію на справжній витвір мистецтва. Доказ тому – новий видовищний фотосет зірки, котрий викликав бурхливе обговорення в мережі.

Так, Даша Астаф'єва знялася в атмосферній чорно-білій фотосесії у стилі ретро. Зірка позувала у відвертій атласному корсеті і панчохах на підв'язках та довгій прозорій спідниці, яку красуня підняла для більшого ефекту. Артистці зробили ретро-зачіску і яскравий макіяж.

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"Побачити і відчути жінку в людині", – написала Даша під кадрами.

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