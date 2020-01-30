Настя Каменських показала, як проводить час на пляжі

Українська співачка і ведуча Настя Каменських знову розбурхала своїх шанувальників, опублікувавши знімок в білому бікіні.

На фото в своєму Instagram співачка продемонструвала струнку фігуру.

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Артистка сфотографована на пляжі в Мексиці. У підписі до знімка вона зазначає, що для неї важливо час від часу побути на самоті. "Для мене дуже важливо іноді побути на самоті. Такого роду зупинки мені допомагають впорядкувати думки, аналізувати те, що відбувається і ставити цілі на майбутнє", – написала Каменських.

Шанувальники 32-річної знаменитості зробили компліменти її видатним формам. Користувачі відзначили, що Настя у прекрасній формі.

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