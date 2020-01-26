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Настя Каменських пікантно оголилася на камеру

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NK - фото 1
NK / instagram

Співачка Настя Каменських потішила фанатів гарячим фото в мережі. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка Настя Каменських, яка днями відпочивала в Мексиці з чоловіком Олексієм Потапенком, часто радує публіку яскравими постами у своєму Instagram.

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Цього разу зіркова красуня виклала в мережу спокусливе фото, а в підписі до нього поділилася новинами і повідомила про конкурс.

На новому фото, перед камерою Каменських з'явилася в спокусливому образі – на ній легка бежева сукня, яка зрадницьки сповзла з плеча і оголила білизну. Здається, так і було задумано, адже Настя навіть не спробувала виправити це. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж, вона зосереджено дивиться кудись убік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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