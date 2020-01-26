Голос країни 10 сезон 2 випуск: ревнощі Потапа і брудна гра Дана Балана

Другий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 26 січня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу під час другого ефіру "сліпих" прослуховувань!

Голос країни повернувся! 26 січня на каналі 1+1 показали другий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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Зазначимо, що у Голосі країни 10 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Уже другий рік поспіль у проєкті працює кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 2 випуск

Голос країни продовжує збирати талановитих виконавців з усіх куточків світу. Другий випуск почався з виступу 33-річного Сергія Асафатова. Учасник з Вінниці – мультиінструменталіст, який уміє грати на 9 інструментах. Музична історія Сергія взяла свій початок з дитячого будинку. На проєкт він прийшов, аби зруйнувати стереотипи про людей, які виросли без батьків. Він хоче довести, що все можливо. Головне – іти до своєї мети попри всі труднощі. Довести талант Сергій вирішив за допомогою виконання хіта "Вахтерам". З перших же секунд до нього повернулися Потап і NK. Тіна Кароль теж не втрималась перед харизматичним учасником. Останнім до нього повернувся Монатік. Зауважимо, що Асафатов уже був у команді Насті Каменських у шоу "Х-фактор". Продовжить участь у Голосі Сергій у команді Діми Монатіка.

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Сергій Асафатов – Вахтерам:

Чарівна Каріна Балашова з Дніпра надзвичайно сильно нагадує Настю Каменських. 16-річна учасниця зізнається, що надихається творчістю NK, котра змогла вивести українську музику на міжнародний рівень. Утім, ми ж пам'ятаємо, що прослуховування "сліпе", а це означає, ніхто з суддів не побачить Каріну під час виступу. Розкачати публіку дівчина вирішила завдяки справжньому хіту Карді Бі "I Like It". Не дивно, що з перших же секунд до неї повернулися Потап і NK. Не залишився байдужим і Дан Балан. У результаті, Каріна пішла до команди Потапа та Насті Каменських.

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Каріна Балашова – I Like It:

Голос набирає обертів. Наступним на сцену вийшов Алекс Фесяк. Українець з Канади повернувся на Батьківщину, аби вразити суддів. Алекс зізнається, що батьки співали йому українські пісні, аби він вивчив рідну мову. Сам чоловік продовжує справу Квітки Цісик, а також з 15 років грає у колективі "Дунай". Зачаровувати зіркових тренерів він вирішив завдяки шлягеру "Червона рута". Втім, на жаль, своїм виконанням він не переконав жодного з суддів шоу.

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Алекс Фесяк – Червона рута:

Ерлан Байбазаров, таксист з Казахстану, приїхав до України, аби стати співаком. Хлопець зізнався, що одного разу заспівав у караоке так, що усі йому аплодували стоячи. Він готовий зробити все для того, аби ним пишалися не лише його друзі та знайомі, а й ціла країна. Запальним хітом Селени Гомес "Feel It Still" парубок неабияк заплутав суддів, які спочатку подумали, що перед ними дует. Єдиний, кого не переконав Ерлан, – Дан Балан. Тіна Кароль запропонувала виконати цю пісню усім разом, влаштувавши на сцені щось шалене! Отже, парубок продовжить участь у проєкті в команді Потапа та Насті Каменських. Наостанок парубок заспівав разом із ними пісню.

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Ерлан Байбазаров – Feel It Still:

Другий випуск набирає оборотів. Наступною вражати суддів проєкту вийшла ексцентрична Крістіна Карабанова, котра виконала хіт легендарної Емі Вайнхаус "Back To Black". На спів яскравої учасниці повернулися і Дан Балан, і Потап із Настею Каменських. Саме між цими суддями їй доведеться обирати. Киянка зізналась, що просто шокована, адже не очікувала, що до неї повернуться. Дівчина додала, що не любить нікого ображати, але вибір робити доведеться. І вона віддала перевагу Дракулі, Дану Балану.

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Крістіна Карабанова – Back To Black:

На сцену виходить харизматичний Марко Квітка з Краматорська. 24-річний бек-вокаліст співака Константина, учасника 6 сезону "Голосу", прийшов на шоу, аби стати новою зіркою. Вражати суддів він вирішив завдяки виконанню пісні "World Hold On". Фірмове виконання Марка розвернуло всіх зіркових тренерів без винятку. Тепер перед ним стоїть вельми непроста задача – обрати, з ким же він продовжить свою участь у проєкті. Парубок довго вагався, але все ж вирішив продовжити участь у "Голосі" разом із Монатіком.

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Марко Квітка – World Hold On:

Вокальний вечір не завершується... Наступною на сцену "Голосу" прийшла Оля Старушкевич зі Львова. Дівчина зараз допомагає інших удосконалювати свої тіла. Також вона є вокалісткою колективу "Дзвони сонця". Вражати суддів вона вирішила за допомогою оригінального виконання пісні "Свята" гурту KAZKA. На жаль, переконати тренерів шоу дівчині не вдалося...

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Оля Старушкевич – Свята:

Надзвичайно хвилюється перед своїм виступом бек-вокалістка Діми Монатіка Ліда Лі. 25-річна красуня вирішила нарешті піти у сольне плавання. Після спільного виступу з Монатіком на НСК "Олімпійському" вона наважилася здійснювати свою мрію. У цьому їй повинне допомогти виконання шалено популярного треку "Bang Bang". Цікаво, чи стане вона знову підопічною Монатіка, але вже у "Голосі". До слова, єдиний, хто не повернувся до Ліди, – Дан Балан. Участь у шоу вона продовжить разом із Дімою Монатіком.

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Ліда Лі – Bang Bang:

Наступним на сцену вийшов Єгор Шагаков. 24-річний парубок має свій кавер-бенд, але на цьому він вирішив не зупинятися. Єгор зізнається, що прийшов на "Голос", аби допомогти Потапові перемогти. Втім, для початку потрібно розвернути його. Для цього він виконав пісню "China" гурту MOZGI. З перших же секунд NK та Потап натиснули на заповітну кнопку. Власне, вони були єдиними, хто це зробив. Відтак, Єгор став учасником їхньої команди.

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Єгор Шагаков – China:

Дивувати зіркових суддів прийшла Ольга Вороніна. 36-річна мама та співачка прийшла на проєкт, аби здійснювати свою мрію – співати на великій сцені. Останні 5 років Ольга – солістка філармонії, але їй завжди хотілося чогось більшого. Власне, це й привело її на "Голос країни". Ольга мріє, аби її 18-річна донька нею пишалась. Запалювати тренерів вона вирішила за допомогою драйвової пісні "Hot Stuff". На жаль, переконати жодного із суддів їй так і не вдалося...

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Ольга Вороніна – Hot Stuff:

Спробувати свої сили на "Голосі" вирішив Сергій Клейніс. 23-річний парубок веде блог про село, виступає, а також знаходить вільний час для музики. Його підписники регулярно закликали Сергія йти на "Голос", і він вирішив нарешті це зробити. Розвернути суддів він вирішив завдяки пісні Дана Балана "Allegro ventigo". Не дивно, що Дан першим же повернувся до парубка. Ніхто з тренерів вирішив не красти у молдовського музиканта цього талановитого учасника, тож він автоматично потрапив до команди Дана Балана.

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Сергій Клейніс – Allegro ventigo:

Останньою на сцену вийшла зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька. Дівчина зізнається, що дуже давно хотіла потрапити на шоу "Голос країни". Вона вже двічі пробувала, але їй не вдалося. Участь у вокальному шоу для зйомок серіалу надихнула її знову спробувати свої сили. Чи зможе Даша переконати зіркових суддів – дивіться далі. Вражати зіркових тренерів Дар'я вирішила за допомогою виконання пісні "Голубка". Тіна Кароль першою не втрималася, натиснувши на заповітну червону кнопку. Саме до неї у команду потрапила дівчина!

Голос країни 10 сезон 2 випуск дивитися онлайн: Дар'я Петрожицька – Голубка:

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