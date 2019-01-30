Настя Каменських показала фото з перснем на пальці

Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото, яке зацікавило шанувальників зірки.

Каменських позує в ресторані з приглушеним світлом в чорному мереживному топі, грайливо посміхаючись і кокетливо притиснувши руку з перснем на безіменному пальці до губ.

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Фоловери зірки не змогли обійти стороною каблучку на пальці Насті. "Перстень на пальці. Ви заручені?", "А на пальчику колечко. Я дуже рада за тебе", "Одружена?", "Карколомна красуня!", "Шалено красива Анастасія", "Ех, хороша Настюша. Я слів підібрати не можу!", – не шкодували компліментів фани зірки.

Настя Каменських показала фото з перснем на пальці

До слова, шанувальники Потапа і Насті давно запідозрили їх у романі і постійно просять прокоментувати свої стосунки. Раніше повідомлялося, що популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове відверте фото.

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