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Настя Каменських показала фото з перснем на пальці

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Фоловери зірки не змогли обійти стороною каблучку на пальці Насті - фото 1
Фоловери зірки не змогли обійти стороною каблучку на пальці Насті / Showdream.org

Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото, яке зацікавило шанувальників зірки.

Каменських позує в ресторані з приглушеним світлом в чорному мереживному топі, грайливо посміхаючись і кокетливо притиснувши руку з перснем на безіменному пальці до губ.

І ще: Настя Каменських показала спільні фото з Потапом

Фоловери зірки не змогли обійти стороною каблучку на пальці Насті. "Перстень на пальці. Ви заручені?", "А на пальчику колечко. Я дуже рада за тебе", "Одружена?", "Карколомна красуня!", "Шалено красива Анастасія", "Ех, хороша Настюша. Я слів підібрати не можу!", – не шкодували компліментів фани зірки.

Настя Каменських показала фото з перснем на пальці - фото 304599
Настя Каменських показала фото з перснем на пальці

До слова, шанувальники Потапа і Насті давно запідозрили їх у романі і постійно просять прокоментувати свої стосунки. Раніше повідомлялося, що популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове відверте фото.

Читайте також: Настя Каменських увійшла в список найбільш популярних артистів в світі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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