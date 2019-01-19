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Настя Каменських увійшла в список найбільш популярних артистів в світі

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

У п'ятницю, 18 січня, найавторитетніше музичне видання Billboard опублікував щотижневий рейтинг найкращих пісень світу в категорії Tropical Songs.

Двомовна пісня Насті Каменських "Peligroso", була знову у ТОП-25 пісень чарту. Про це повідомляє зірка на своїй сторінці в Instagram з посиланням на джерело.

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Зараз, співачка перебуває в Сполучених Штатах, де бере участь в найбільш популярних теле- і радіоефірах з промо-кампанією міжнародного хіта "Peligroso". NK вже встигла представити композицію в рамках таких програм, як Total Acceso на каналі Telemundo, Buenas Dias la Familia на каналі Estrella TV, Dash Radio, LATV, а також дала інтерв'ю для топового видання HOY.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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