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Настя Каменських підкреслила фігуру сексуальним боді

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Шанувальники зірки у захваті від фото - фото 1
Шанувальники зірки у захваті від фото / XXL.ua

Популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове відверте фото.

На знімку Настя Каменських позує в обтягуючому білому закритому боді, який підкреслює її фігуру і засмаглу шкіру.

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"Ви знаєте, як спортивний, здоровий і активний спосіб життя змінив мене! І мені завжди хотілося допомогти дівчатам не боятися йти на зустріч таким змінам! Надихати їх і мотивувати. Я впевнена, що одяг відіграє в цьому дуже важливу роль. Адже кожна дівчина хоче відчувати себе впевнено, навіть займаючись в залі! А коли ти точно знаєш, що виглядаєш на всі 100, всі бар'єри і перепони йдуть на другий план", – підписала вона фото.

Шанувальники зірки у захваті від сексуальної пози співачки і залишили майже сотню тисяч лайків під фото. "Настя ти супер, поки є що показувати показуй", "Настя! Виглядаєш просто супер! Так тримати", "Шикарна", "Вогонь", "Попа, як у Кім", – написали вони у коментарях.

Настя Каменських підкреслила фігуру сексуальним боді - фото 303948
Настя Каменських підкреслила фігуру сексуальним боді

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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