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Настя Каменських похизувалася ідеальною фігурою у купальнику на спекотному фото

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Спокуслива українська співачка Настя Каменських порадувала своїх підписників яскравими пляжними фото. 33-річна зірка показала в Instagram нові кадри з сімейного подорожі на Мальдіви.

Так, Настя Каменських разом з чоловіком, продюсером Потапом вирушила в теплі краї. Зіркова пара проводить зимові канікули на Мальдівах. І красуня не упускає можливості покрасуватися у відвертих нарядах.

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Тож на одних свіжих опублікованих знімках виконавиця позує у роздільному купальнику кольору блакиті. А на інших Каменських постала уже у чорному купальнику, засвітивши зону декольте. Обидва пляжні образи вигідно підкреслили підтягнуту фігуру співачки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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