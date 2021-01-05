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Леся Нікітюк в бікіні розбурхала уяву шанувальників

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Ведуча Леся Нікітюк чекає свого Аквамена: у мережі з'явилися спокусливі фото красуні у купальнику.

Телеведуча Леся Никитюк провела святкові вихідні в Карпатах.

І ще: Леся Нікітюк завела мережу провокативним образом у міні і колготах: спокусливе фото

Зірка ділилася з фоловерами в Instagram яскравими сторіз, а також опублікувала гарячі фото в басейні. Красуня продемонструвала спокусливі форми на тлі блакитної води. Нікітюк постала в бікіні з леопардовим принтом без макіяжу. Мокре довге волосся вона відкинула назад.

"Аквамен я чекаю ...", – підписала пост Леся. Шанувальникам сподобався образ ведучої і вони обсипали її компліментами в коментарях. Гортайте галерею:

Це цікаво: Леся Нікітюк зустріла Новий рік в латексному корсеті: гарячі фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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