Вікторія Бекхем підкорила мережу запальними танцями в коротеньких шортах: відео

Вікторія Бекхем повеселити своїх підписників в Instagram. На цей раз зірка опублікувала веселий ролик, на якому вона танцює разом зі стилістом ритмічний танець.

45-річна зірка Вікторія Бекхем поділилася у своєму мікроблозі яскравим відео з берега океану, на якому ритмічно рухається під музику в компанії свого стиліста Кена Пейвса. Таким чином зірка порадувалася, що настали вихідні.

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Максимально гарячим образ зробив наряд Вікторії, який підкреслив знамениту стрункість красуні. Вона одягла короткі шорти, які оголили її стрункі ноги. Виглядає Бекхем спокусливою, рухається настільки пластично, ніби вона й не покидала сцену.

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