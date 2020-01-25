Оля Полякова пікантно оголила груди на відвертому фото

Епатажна співачка Оля Полякова відволікалася від роботи і повністю поринула у відпочинок, адже вона з сім'єю перебуває в Мексиці. Проте зірка не забуває про шанувальників і регулярної ділиться пікантними кадрами, які здатні спокусити навіть найстійкіших і стриманих.

Так, а сторінці в Instagram Олі Полякової з'явився черговий гарячий знімок, який розбурхав мережу. Красуня показала грайливий кадр в гамаку, де вона позує в білому топі, який ідеально підкреслив її форми – розкішні груди і осину талію.

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Фото зроблене з такого ракурсу, що дозволяє розглянути частково оголений бюст Королеви ночі.

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