Настю Каменських висміяли за фото у бур'янах

Співачка Настя Каменських знялася в яскравому міському образі, але обрала для фото не найвдаліший пейзаж.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий знімок. Деякі шанувальники не схвалили тло на знімку.

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На фото Каменських позує в яскравій толстовці, джинсах і білих кросівках. Також співачка накинула на плечі утеплену хутряною підкладкою джинсову куртку і взяла з собою блакитний рюкзак з квітковим принтом.



Фоловери зірки відзначили, що вона дуже сонячна і яскрава, а ось фон на знімку обрано невдало. Користувачі жартують, що Каменських "завернула за ріг та зустріла ведмедя" і що зараз саме час "на тлі бур'яну фотографуватися".

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