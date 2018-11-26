Переможниця шоу Голос країни 8 представила патріотичний кліп

Співачка Олена Луценко, яка перемогла в шоу Голос країни 8, презентувала дебютний кліп на авторську композицію "Над Україною". Дивіться патріотичне відео!

У кліпі на власну пісню Олена Луценко постала в чарівному українському вбранні. При цьому разом із традиційним віночком її голову прикрашали довгі платинові афрокоси, що не зовсім вписується в амплуа народної співачки.

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"Ми прагнули показати всю красу та велич нашої України! Нашу силу та незламність! А найголовніше – це любов до нашої Батьківщини!" – прокоментувала прем'єру переможниця восьмого сезону Голос країни, яка, нагадаємо, була в команді Сергія Бабкіна.

Олена Луценко – Над Україною – дивитися онлайн кліп переможниці Голосу 8:

Текст і слова пісні "Над Україною"

Синє небо і колосяться поля

Знову додому кличе батьківська земля

Розквітає так калина під вікном

Зігріває душу лагідним теплом.

Приспів:

Заспіваєм пісню під калиною

Хай вона летить над Україною

Заспіваєм мовою єдиною

Хай вона летить над Україною.

Заблукаю в темнім гаю – не шукай

Тихо пісню заспіваю про мій край

А як білу вишиванку одягну

Закохаєшся в дівчину молоду.

Приспів (5).

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