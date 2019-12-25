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Насолоджуйтесь Jingle Bells, яку зіграли за допомогою гайкових ключів

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Jingle Bells отримала нове звучання - фото 1
Jingle Bells отримала нове звучання

Автомеханік Брандо Андерсон придумав незвичайний спосіб зарядитися новорічним настроєм перед святами: розклав у ряд гайкові ключі різного розміру і, як на металофоні, зіграв Jingle Bells.

При скромних 154 підписниках відео Андерсона подивилися вже понад 300 тисяч осіб.

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У коментарях відзначають незвичайну гру: у залежності від розміру ключі звучать по-різному при ударі об бетонну підлогу. До слова, автомеханік записав цей ролик у власному гаражі в місті Ок-Гров, штат Міннесота.

Автомобільні бренди також вже запустили передноворічні кампанії. Наприклад, цьогоріч Lamborghini дала можливість татові та сину, які майструють свою версію італійського суперкара, покататися кілька днів на Avendator, а Nissan перетворили Leaf на "різдвяну ялинку".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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