Nissan привітав водіїв з майбутнім Різдвом, одягнувши свій електромобіль Leaf у гірлянди

Японський автоконцерн Nissan перетворив популярний електромобіль Leaf в "різдвяну ялинку". Машина була прикрашена кількома тисячами світлодіодними лампочками. Дивіться, що з цього вийшло.

Компанія таким оригінальним чином вирішила нагадати автовласникам про те, що такі машини як Leaf можуть самі генерувати енергію через рекуперацію (повернення енергії для повторного використання). У Nissan Leaf цей процес відбувається через електронну педаль акселератора e-Pedal.

Це цікаво: В Івано-Франківську поєднали BMW і ВАЗ: дивіться, що вийшло

Коли водій активізує режим B mode, то кінетична енергія перетворюється в електричну з використанням звичайної педалі гальма. В середньому за 17 700 кілометрів "японець" генерує до 744 кіловат чистої електроенергії.

У Nissan підрахували, що такої кількості вистачить забезпечити електрикою 266 новорічних ялинок з 700 лампочками або ж 744 телевізори або є світлодіодних гірлянд на 10 783 будинках протягом п'яти годин.

Читайте також: У мережі показали єдиний у своєму роді раритетний спорткар BMW