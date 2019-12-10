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Nissan привітав водіїв з майбутнім Різдвом, одягнувши свій електромобіль Leaf у гірлянди

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Nissan привітав водіїв з майбутнім Різдвом, одягнувши свій електромобіль Leaf у гірлянди - фото 1

Японський автоконцерн Nissan перетворив популярний електромобіль Leaf в "різдвяну ялинку". Машина була прикрашена кількома тисячами світлодіодними лампочками. Дивіться, що з цього вийшло.

Компанія таким оригінальним чином вирішила нагадати автовласникам про те, що такі машини як Leaf можуть самі генерувати енергію через рекуперацію (повернення енергії для повторного використання). У Nissan Leaf цей процес відбувається через електронну педаль акселератора e-Pedal.

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Nissan привітав водіїв з майбутнім Різдвом, одягнувши свій електромобіль Leaf у гірлянди - фото 373338

Коли водій активізує режим B mode, то кінетична енергія перетворюється в електричну з використанням звичайної педалі гальма. В середньому за 17 700 кілометрів "японець" генерує до 744 кіловат чистої електроенергії.

У Nissan підрахували, що такої кількості вистачить забезпечити електрикою 266 новорічних ялинок з 700 лампочками або ж 744 телевізори або є світлодіодних гірлянд на 10 783 будинках протягом п'яти годин.

Nissan привітав водіїв з майбутнім Різдвом, одягнувши свій електромобіль Leaf у гірлянди - фото 373340
Nissan привітав водіїв з майбутнім Різдвом, одягнувши свій електромобіль Leaf у гірлянди - фото 373339

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Джерело: motor
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