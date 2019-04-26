Бунт проти селфі: блогерка робить незвичні туристичні фото

У своєму профілі в мережі Інстаграм дівчина публікує антиселфі на тлі визначних пам'яток. Дивіться, що в неї з цього вийшло.

Близько восьми років художниця Стефані Лі Роуз документує свої подорожі, показуючи на першому плані пам'ятки, а не людину.

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Стефані Лі Роуз зробила тисячі антиселфі, які, за її словами, повинні повернути фотографію до джерел. Stefdies, як називає свої роботи художниця, провокують дискусію про "смертності" і функції фотографії. Знімки Роуз не продумані й робляться за один дубль.

Кожна фотографія – це всього лише мить за день. Ні більше ні менше. Це справжній зміст знімків, які повинні бути реальним фізичним доказом того, що "я був тут", – зазначає художниця. Зображення, які бачить глядач, – це лише 25% від того, що я роблю. Ось чому stefdies є протилежністю Селфі. Для Селфі потрібні певні умови: освітлення, макіяж, зачіска, наряд, особливий день і фокусування на індивідуальності. Stefdies тому повна протилежність. У мене є тільки один шанс зробити знімок. Якщо цього не відбудеться, c'est la vie, - говорить Стефані.

Часто до художниці на вулиці приєднуються незнайомці, але в різних країнах її позування лицем донизу сприймають по-різному.

Це залежить від міста і культури, де я роблю знімок, – пояснює вона. - У Парижі, наприклад, ніхто навіть не звернув на мене уваги, все порахували, що я божевільна художниця.

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