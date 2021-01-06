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Наскільки скоротилося виробництво смартфонів у 2020 році: дані аналітиків
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Аналітики TrendForce поділилися новим звітом. Згідно з ним виробники смартфонів випустили 1,25 млрд пристроїв у 2020 році. Це на 11% менше у порівнянні з 2019 роком.
Зниження виробництва смартфонів обумовлено низьким попитом і перебоями в поставках на тлі світової кризи у галузі охорони здоров'я.
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Проте аналітики прогнозують помітне зростання у наступні 12 місяців. Згідно з попереднім звітом, виробництво смартфонів у 2021 році зросте на 9% у порівнянні з 2020 роком і складе 1,36 млрд одиниць.
Що стосується самих смартфонів, то бенчмарк AnTuTu назвав найпотужніші пристрої кінця 2020 року. Як і очікувалося, очолив рейтинг перший комерційний гаджет, який отримав топовий процесор Qualcomm. У підсумковому заліку флагман Xiaomi Mi11 з процесором Snapdragon 888 у конфігурації 12/256 ГБ, набрав 708 425 балів. Він і посів першу сходинку у рейтингу найпотужніших смартфонів грудня.
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