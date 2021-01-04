Xiaomi Mi11 обійшла iPhone 12 Pro Max у тесті швидкості Wi-Fi

28 грудня компанія Xiaomi представила новий флагман Mi11, однією з особливостей якого стала підтримка стандарту Wi-Fi 6E. Щоб продемонструвати можливості "зарядженого" модуля бездротового зв'язку, вендор влаштував практичне тестування фірмового смартфона.

У Xiaomi вирішили не розмінюватися на дріб'язок, порівнявши швидкість Wi-Fi на своєму Mi11 з флагманським iPhone 12 Pro Max. Як ви вже зрозуміли з заголовка, китайській компанії вдалося у цьому тесті обійти "яблучну". Розповідаємо, що там по цифрах.

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Випробування проводилося на футбольному стадіоні, у центрі якого встановили представлений одночасно з Mi11 роутер Xiaomi AX6000. Компанія провела 3 "раунди" змагання смартфонів у дисципліні швидкості бездротового з'єднання. На кожному етапі обидва гаджети переміщалися на все більшу відстань від роутера.

При цьому чим більше смартфони віддалялися від джерела сигналу, тим істотнішим був розрив у їх показниках. Так, на відстані 53 метрів від маршрутизатора швидкість завантаження Xiaomi Mi11 склала 774 Мбіт/с, а iPhone 12 Pro Max зміг "розігнатися" до 415 Мбіт/с. За 114 метри від антен швидкість склала 659 і 358 Мбіт/с, а при видаленні на 161 метр – 511 і 241 Мбіт/с відповідно.

Зазначимо, що Xiaomi Mi11 уже надійшов у роздрібний продаж, а фірмовий роутер AX6000 буде доступний для покупки 8 січня. Щоправда, мовиться лише про рідний китайський ринок. Коли ж пристрої з'являться на глобальному – поки невідомо.

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