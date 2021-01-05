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AnTuTu назвала найпродуктивніші смартфони кінця 2020 року

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Першу позицію у рейтингу AnTuTu посів смартфон Xiaomi - фото 1
Першу позицію у рейтингу AnTuTu посів смартфон Xiaomi

Цензори популярної тестової платформи AnTuTu підбили підсумки останнього місяця минулого року, назвавши найпотужніші смартфони, які офіційно доступні в роздробі. Як і очікувалося, очолив рейтинг перший комерційний гаджет, який отримав топовий процесор Qualcomm.

У підсумковому заліку флагман Xiaomi Mi11 з процесором Snapdragon 888 у конфігурації 12/256 ГБ, набрав 708 425 балів. Він і посів першу сходинку у рейтингу найпотужніших смартфонів грудня.

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AnTuTu назвала найпродуктивніші смартфони кінця 2020 року - фото 441944
Xiaomi Mi11 на топовому Snapdragon 888 посів перше місце у рейтингу

HUAWEI Mate 40 Pro + на базі Kirin 9000 з ідентичним об'ємом пам'яті трохи поступився конкуренту й посів друге місце. Третя сходинка за HUAWEI Mate 40 Pro. У рейтинг також потрапив і Xiaomi Mi10 Ultra, який розмістився на четвертому рядку з результатом 667 006 балів.

ТОП 10 смартфонів грудня за версією AnTuTu:

AnTuTu назвала найпродуктивніші смартфони кінця 2020 року - фото 441942

П'ятірку лідерів замикає модель Redmi K30S з 8/128 ГБ пам'яті, який несуттєво, але все ж поступається Mi10 Ultra. До першої десятки найбільш продуктивних Android-смартфонів грудня також потрапили 3 смартфони бренду iQOO, один гаджет vivo (X50 Pro +), а також базова версія HUAWEI Mate 40 з чипом Kirin 9000E.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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