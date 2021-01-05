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Представлено Xiaomi Mi 10i: камера на 108 мегапікселів, стереодинаміки та екран на 120 Гц

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Представлено смартфон Xiaomi Mi10i - фото 1
Представлено смартфон Xiaomi Mi10i

Компанія Xiaomi оголосила про випуск ще однієї модифікації смартфона флагманської серії Mi10. Модель Mi 10i отримала процесор Snapdragon 700-ї серії з підтримкою мереж п'ятого покоління, камеру з високою роздільною здатністю і місткий акумулятор. Характеристики на Радіо МАКСИМУМ!

Смартфон побудований на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 750G і оснащений 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 2400х1080 пікселів.

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Місткість вбудованого акумулятора новинки становить 4820 мАг. Заявлена ​​підтримка швидкої зарядки з максимальною потужністю 33 Вт. Для розблокування використовується сканер відбитків пальців, розміщений на бічній грані.

Представлено Xiaomi Mi 10i: камера на 108 мегапікселів, стереодинаміки та екран на 120 Гц - фото 441978
За продуктивність відповідає Snapdragon 750 з підтримкою 5G

Максимальна роздільна здатність основної камери пристрою з сенсором Samsung ISOCELL HM2 становить 108 Мп. Додатково модуль камери включає 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив, 2-мегапіксельний датчик для макрозйомки, а також 2-мегапіксельний датчик глибини різкості. За заявою виробника, Mi 10i 5G здатний знімати відео з роздільною здатністю 4К при частоті 30 кадрів на секунду. Роздільна здатність фронтальної камери становить 16 Мп.

Серед інших особливостей моделі вказується наявність стереодинаміків і підтримка безконтактних платежів за допомогою NFC.

Представлено Xiaomi Mi 10i: камера на 108 мегапікселів, стереодинаміки та екран на 120 Гц - фото 441977
Ціна Xiaomi Mi10i стартує з позначки у 286 доларів за базову версію

Вартість базової версії Xiaomi Mi 10i c 6 + 64 ГБ пам'яті становить $ 286. Модель з 6 + 128 ГБ пам'яті обійдеться у $ 300, а топову модифікацію з 8 + 128 ГБ виробник оцінив у $ 327. Старт продажів смартфона запланований на 8 січня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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