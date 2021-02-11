Наскільки корисно тренуватися на морозі: пояснення експертів

Коли температура опускається нижче нуля, часто зникає й бажання займатися спортом просто неба. Однак, тренування на морозі та на снігу дає багато переваг, якщо відповідним чином зважити усі можливі ризики.

Якщо ви будете практикувати спорт узимку, протягом тривалого часу, ви зможете зміцнити свою імунну систему. Людям із захворюваннями системи кровообігу слід спочатку уточнити у свого лікаря, наскільки це для них безпечно.

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Також варто розуміти, що тренування не повинні бути екстремальними. Короткого тренування на снігу або 10 хвилин стрибків зі скакалкою достатньо, щоб отримати задоволення від занять спортом у холодну погоду. Однак перед тим, як почати, вам слід врахувати кілька речей.

Перевага тренувань на морозі

Але чому холодна тренування так корисна? За словами доктора Карен М. Саттон, з Госпіталю спеціальної хірургії у Нью-Йорку, холод може знижувати температуру, знижуючи запальні процеси.

Вона пояснює, що потрібно старанніше працювати, щоб зігрітися, що спалює більше калорій, ніж вправи при помірних температурах зовнішнього повітря. Ще один приємний побічний ефект полягає в тому, що після тренування на холоді ви відчуваєте себе енергійнішими, бадьорішими та щасливішими через вироблення серотоніну.

Ризик зневоднення

Однак при всіх перевагах зимові тренування пов'язані з певними ризиками. Можливо, більша частина цього – зневоднення.

"Тренування на холоді може привести до того, що організм потребуватиме води, і в достатній кількості їжі", – пояснює доктор Саттон.

Тому рекомендується випити що-небудь перед тренуванням, щоб забезпечити достатній баланс рідини в організмі.

М'язи та холод

Крім того, м'язи відчувають особливе навантаження при низьких температурах. Тіло може швидко охолонути при температурі нижче нуля і, отже, регулює температуру тіла через потові залози. Дихаючий одяг допомагає відводити піт назовні та зберігати тепло тіла.

Оскільки тепло також може швидко піти через голову і руки, абсолютно важливо захистити себе шапкою і рукавичками. Якщо через кілька хвилин вам стане тепліше, можна знову зняти рукавички. Щоб запобігти м'язові судоми, викликані через холод, слід збільшувати інтенсивність тренування поступово й уникати швидких, різких рухів спочатку.

Дихайте правильно, коли холодно

Дихання через ніс важливе при мінусових температурах. Це зігріває і зволожує холодне сухе повітря, перш ніж воно потрапить у легені. В іншому випадку сухе крижане повітря може викликати сухий кашель або біль у легенях.

Ми рекомендуємо прислухатися до сигналів, які подає ваш організм під час тренувань на морозі. Не виснажуйте себе, не мерзніть та не змушуйте себе страждати. Завжди ж можна позайматися вдома або ж сходити до спортзалу.

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