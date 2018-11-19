Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

NASA показало знімок Юпітера і його супутника Іо

  • 71
Фотографія була зроблена міжпланетною станцією Юнона - фото 1
Фотографія була зроблена міжпланетною станцією Юнона / Mass Effect

Агентство уряду США із досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів опублікувало знімок газового гіганта Юпітера і його супутника Іо.

Фотографія була зроблена з відстані 18 400 кілометрів. Крихітний супутник є найбільш вулканічно активним у Сонячній системі.

І ще: Марсіанський світанок перетворили на музику: це варто почути

Супутник представлений на фото у вигляді крихітної крапочки. Цей супутник є четвертим за величиною у своїй системі і найбільш вулканічно активним небесним тілом у ній. Про це зазначено на сайті агентства.

Фотографія була зроблена міжпланетною станцією Юнона 29 жовтня, коли вона здійснювала зближення з Юпітером. На той момент мінімальна відстань, на яку космічний апарат зблизився з планетою, становила 18 400 км.

NASA показало знімок Юпітера і його супутника Іо - фото 289808
NASA показало знімок Юпітера і його супутника Іо

Читайте також: Повз Землю пролетіла комета у формі черепа

Джерело: nasa.gov
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1446
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Космос