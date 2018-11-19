NASA показало знімок Юпітера і його супутника Іо

Агентство уряду США із досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів опублікувало знімок газового гіганта Юпітера і його супутника Іо.

Фотографія була зроблена з відстані 18 400 кілометрів. Крихітний супутник є найбільш вулканічно активним у Сонячній системі.

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Супутник представлений на фото у вигляді крихітної крапочки. Цей супутник є четвертим за величиною у своїй системі і найбільш вулканічно активним небесним тілом у ній. Про це зазначено на сайті агентства.



Фотографія була зроблена міжпланетною станцією Юнона 29 жовтня, коли вона здійснювала зближення з Юпітером. На той момент мінімальна відстань, на яку космічний апарат зблизився з планетою, становила 18 400 км.

NASA показало знімок Юпітера і його супутника Іо

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