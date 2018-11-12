Повз Землю пролетіла комета у формі черепа

"Комета смерті", яка нагадує за своєю формою людський череп, пролетіла повз Землю.

Зазначається, що космічне тіло підійшло до нашої планети на відстань 38 млн. км. Астероїд 2015 TB145 отримав назву "Комета смерті" через характерну форму, яка нагадує людський череп.

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Дослідники нагадали, що астероїд 2015 TB145 потрапив у поле зору вчених в 2015 році, коли пролетів біля Землі на відстані 500 млн. км. Тоді фахівцям вдалося зробити знімки комети. Вчені підкреслили, що нове наближення космічного тіла не має небезпеки для Землі через велику відстань та незначні розміри астероїда.

Повз Землю пролетить комета у формі черепа

Наступного разу "Комета смерті" наблизиться до Землі не раніше 2082 року. Незважаючи на невеликі розміри і віддалення від Землі, астероїд, як і раніше, вважається потенційно небезпечним.

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