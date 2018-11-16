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Марсіанський світанок перетворили на музику: це варто почути

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Апарат Opportunity працював на Марсі з 2004 року - фото 1
Апарат Opportunity працював на Марсі з 2004 року / anglia

Фахівці створили двохвилинний саундтрек на основі фотографії, зробленої марсоходом Opportunity.

Фахівці просканували зображення світанку на Марсі піксель за пікселем, оцінюючи яскравість і колір, і привласнили кожному елементу певний музичний тон.

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Так, темні ділянки пейзажу отримали тихі повільні звуки, а більш високі звуки в середині музичної композиції з'явилися через яскравий сонячний диск.

Фотографія, яка стала основою для музичного твору, була зроблена Opportunity на честь свого 5000 сола (марсіанська доба) на планеті. Апарат працював на Марсі з 2004 року. Цього літа зв'язок з ровером був втрачений після потужної пилової бурі. Фахівці NASA встановили місце розташування апарата, однак налагодити з ним зв'язок наразі не вдається.

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Джерело: anglia
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