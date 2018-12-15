Зонд NASA занурився в атмосферу Сонця

Апарат NASA Parker Solar Probe зробив практично неможливий маневр, він занурився в розпечену атмосферу Сонця глибше, ніж будь-який інший космічний корабель. Зонду Parker Solar Probe вперше в історії вдалося зробити знімки всередині сонячної корони.

Відомо, що Parker Solar Probe був запущений 4 місяці тому до Сонця для вивчення нашої зірки, а щоб апарат витримав величезні температури, його оснастили високим ступенем захисту від нагрівання.

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В результаті зонд зміг зануритися у верхні шари атмосфери Сонця на відстані 16,9 мільйона кілометрів від поверхні. Це дуже важкодоступне місце, яке до сих пір залишається загадкою для астрономів.

Варто відзначити, що всередині атмосфери апарат зміг зробити фантастичні знімки коронального викиду за допомогою приладу WISPR (широкодіапазонного тепловізора).

Найяскравішою плямою на фотографії є ​​сонячне світло, що відбивається від планети Меркурій, яка розташовна на відстані 57,9 мільйонів кілометрів від Сонця. Темні точки з боків Меркурія – це неправильне трактування великої витримки.

Сонячна атмосфера

Політ крізь корональний викид ототожнюється з польотом на Землі крізь сильну заметіль, тільки замість снігу зонд пролітає крізь потужний потік заряджених частинок, – заявив головний науковий співробітник NASA Расс Ховард.

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