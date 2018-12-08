Зонд InSight передав звуки вітру на Марсі

На Землі вперше почули шум марсіанського вітру, який записав сейсмометр апарату NASA.

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) записало шум вітру на планеті Марс. Таких результатів вдалося досягти вперше. Вчені використовували міжпланетний зонд InSight, з його допомогою було отримано сигнал і передано на Землю.

І ще: Учений висунув нову теорію будови Всесвіту

Датчики InSight записали "низькочастотний гуркіт, який був викликаний поривами вітру", що дув по напрямку з північного заходу на південний схід зі швидкістю від п'яти до семи метрів в секунду.

Як заявив керівник наукової програми досліджень Марса Брюс Банердт, запис шуму був "незапланованим задоволенням". "Одним із завдань нашої місії є вимірювання параметрів руху на Марсі, і, без сумнівів, до цього відноситься і рух, викликаний звуковими хвилями", – повідомив науковий співробітник.

Читайте також: Політ на іонних вітрах: якими будуть екологічні літаки майбутнього