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Нас не зупинити: нова реклама Nike знову викликала критику

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Реклама Nike "Нас не зупинити" - фото 1
Реклама Nike "Нас не зупинити"

Компанія Nike презентувала новеньку мотиваційну рекламу про справедливість та спорт, але далеко не всім вона сподобалась. Нова критика вдарили по найменш популярному місці компанії.

Бренд спортивних одягу, взуття та аксесуарів Nike показав нову рекламу, яка має показати рівність всіх у спорті. І за ефектною картинкою користувачі розгледіли далеко не позитивний бік самої компанії.

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На перший погляд, естетична, красива та мотиваційна реклама під гаслом "Нас не зупинити" демонструє, які різних людей об'єднує спорт. Чимало користувачів оцінили крутість роботи режисерів, які переглянули тисячі різних відео для фрагментів та склали це в єдине. Але є й темний бік медалі, адже компанія пропагує рівність, але чомусь забуває про неї, створюючи далеко не найкращі умови праці для своїх співробітників у Китаї.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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