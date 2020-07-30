Названі головні модні табу для високих дівчат

Може здатися, що на високих і струнких дівчатах все сидить добре. Але не завжди це так: навіть у таких представниць прекрасної статі є свої стильні ні.

Монохромні образи виглядають стильно, але високим дівчатам зазвичай не підходять, адже вони додатково витягають тіло. Модні експерти радять замість монохромних нарядів вибирати пару контрастних речей. Різні принти, фактура і відтінок структурують і гармонізують верхню і нижню частини тіла.

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Завищена талія в принципі підходить не всім: робить верх більш об'ємним і візуально збільшує талію. Високим дівчатам вона може візуально подовжити ноги, що в деяких випадках буде виглядати комічно. Занижена талія, навпаки, збільшить верхню частину тіла.

Невеликі сумки, як і інші скромні аксесуари, на контрасті з високим зростом можуть виглядати безглуздо. Модні експерти радять вибирати великі сумки, які для нижчих дівчат виглядали б громіздко.

Як і рівень талії, форма коміра сильно впливає на довжину тіла. Закриті варіанти витягають верхню частину і роблять фігуру негармонійною. Експерти радять орієнтуватися високим дівчатам на відкриті вирізи, які не створять вертикаль.

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