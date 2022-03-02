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війна

Нас не здолати: український дідусь віддав на потреби армії 400 тисяч гривень заощаджень

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Дідусь передав усі гроші на українську армію - фото 1
Дідусь передав усі гроші на українську армію

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що у нас найкращі та найсильніші люди. Ось наш новий герой, дідусь з Новодністровська, переказав на потреби армії 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів особистих заощаджень.

Про це розповіла голова Новодністровської громади Наталя Цимбалюк.

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Війна об'єднує, війна розчулює, війна згуртовує! Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, ніж ми, бо в їхньому житті це друга кривава війна, – наголосила вона.

Очільниця громади додала, що Шевчук Микола Григорович, мешканець міста Новодністровськ, завжди небайдужий до долі нашої країни і до долі нашої громади. Свою небайдужість чоловік довів реальними справами. Усе, що він накопичив за роки свого життя, передав для порятунку України. Усе для того, щоб перемогти ворога.

Нас не здолати: український дідусь віддав на потреби армії 400 тисяч гривень заощаджень - фото 499377

Пишаємося вчинком нашого Новодністровця! Україна завжди буде переможцем, бо тут живуть найкращі люди у світі! Слава ЗСУ!, – підкреслила вона.

Ми ж нагадаємо вам, як можна фінансово допомогти українській армії. Пам'ятайте, що кожна гривня зараз надзвичайно важлива. Бережіть себе та своїх рідних і підтримуйте ЗСУ!

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