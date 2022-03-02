Нас не здолати: український дідусь віддав на потреби армії 400 тисяч гривень заощаджень

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що у нас найкращі та найсильніші люди. Ось наш новий герой, дідусь з Новодністровська, переказав на потреби армії 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів особистих заощаджень.

Про це розповіла голова Новодністровської громади Наталя Цимбалюк.

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Війна об'єднує, війна розчулює, війна згуртовує! Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, ніж ми, бо в їхньому житті це друга кривава війна, – наголосила вона.

Очільниця громади додала, що Шевчук Микола Григорович, мешканець міста Новодністровськ, завжди небайдужий до долі нашої країни і до долі нашої громади. Свою небайдужість чоловік довів реальними справами. Усе, що він накопичив за роки свого життя, передав для порятунку України. Усе для того, щоб перемогти ворога.

Пишаємося вчинком нашого Новодністровця! Україна завжди буде переможцем, бо тут живуть найкращі люди у світі! Слава ЗСУ!, – підкреслила вона.

Ми ж нагадаємо вам, як можна фінансово допомогти українській армії. Пам'ятайте, що кожна гривня зараз надзвичайно важлива. Бережіть себе та своїх рідних і підтримуйте ЗСУ!

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