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війна

Скільки українців вірять, що ЗСУ зможуть відбити напад Росії: результати опитування

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Скільки українців вірять, що ЗСУ зможуть відбити напад Росії: результати опитування - фото 1

Соціологічна група Рейтинг провела опитування та дізналася, які настрої та про що думають українці в умовах війни. Головне з питань було про те, чи зможе Україна відбити напад Росії.

Так, згідно з опублікованими даними, 88% українців вірять у те, що їхня країна зможе відбити напад Росії. "Практично кожен день цей показник зростає. Тільки 10% сьогодні не мають такої впевненості", – йдеться у статті.

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Україна в умовах війни: опитування

  • Скільки респондентів підтримують діяльність Збройних сил України – 98%.
  • Скільки підтримують діяльність президента – 93%.
  • Підтримання дій місцевої влади – 84%.
  • Як багато респондентів готові захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках – 80% (з них 90% чоловіків та 70% жінок).

У результаті дослідження було опитано 1200 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах шляхом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з допомогою комп'ютера).

Скільки українців вірять, що ЗСУ зможуть відбити напад Росії: результати опитування - фото 499362

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