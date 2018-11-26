Народилися перші у світі "генетично відредаговані" діти

Вчений-генетик Хе Цзянькуй з Китаю заявив, що народилися діти, ембріони яких були ним відредаговані.

Вчений вніс генетичні зміни перед процедурою ЕКО. Вчений зазначив, що редагував ембріони для семи пар, однак тільки один випадок завершився вагітністю та пологами. Хе Цзянькуй вказав, що близнючки народилися з ембріонів, які він "програмував" як стійкі до ВІЛ.

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Інформація про імена, місце перебування батьків, які підтверджували б слова вченого, не надаються. Водночас матеріали, які показав генетик, не дають можливості стверджувати, що втручання вченого не завдало шкоди.

Вчений-генетик Хе Цзянькуй

Відомо, що в Китаї заборонено клонування людини, однак прямої заборони на генетичні зміни ембріонів немає. Крім цього, Хе Цзянькуй розповів державі про своє дослідження, хоч і зробив це пізніше, ніж почав експеримент.

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