Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Нейробіологи виявили невідому ділянку у людському мозку

  • 48
Нове відкриття - фото 1
Нове відкриття / fishki

Нейробіологи, ретельно вивчаючи людський мозок при роботі над новим нейроанатомічним атласом, виявили раніше невідому ділянку, яка, можливо, є тільки у людей.

Нову ділянку виявила група дослідників з Австралії на чолі з нейробіологом Джорджом Паксіносом (George Paxinos). Цю ділянку вирішили назвати endorestiform nucleus, так як вона розташована всередині нижньої мозочкової ніжки (inferior cerebellar peduncle). Вона розташована біля основи мозку – поруч з областю, де вже починається спинний мозок.

Це цікаво: Науковці перевірили пам'ять на обличчя та імена

Нижня мозочкова ніжка подібна річці, що несе інформацію від спинного мозку і мозкового стовбура до мозочка. Це група нейронів, яку можна порівняти з островом в цій річці, – пояснює Паксінос

Науковці виявили невідому ділянку мозку - фото 290601
Науковці виявили невідому ділянку мозку

Паксінос з іншими дослідниками зміг підтвердити існування endorestiform nucleus, використовуючи відносно нову техніку фарбування, розроблену для отримання більш чітких зображень мозкових тканин. Зображення були необхідні Паксіносу для складання нового нейроанатомічного атласу.

Розташування endorestiform nucleus наводить Паскіноса на думку, що ця область задіяна в дрібній моториці. У інших приматів ця ділянка поки не була виявлена, і можливо, endorestiform nucleus є черговою унікальною рисою людської нервової системи. Втім, це поки стверджувати рано: перевірити ідею Паскінос розраховує у майбутніх дослідженнях мозку шимпанзе.

Читайте також: Як краще запам'ятовувати будь-яку інформацію

Джерело: sciencealert
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1442
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811567
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл