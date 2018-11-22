Нейробіологи виявили невідому ділянку у людському мозку

Нейробіологи, ретельно вивчаючи людський мозок при роботі над новим нейроанатомічним атласом, виявили раніше невідому ділянку, яка, можливо, є тільки у людей.

Нову ділянку виявила група дослідників з Австралії на чолі з нейробіологом Джорджом Паксіносом (George Paxinos). Цю ділянку вирішили назвати endorestiform nucleus, так як вона розташована всередині нижньої мозочкової ніжки (inferior cerebellar peduncle). Вона розташована біля основи мозку – поруч з областю, де вже починається спинний мозок.

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Нижня мозочкова ніжка подібна річці, що несе інформацію від спинного мозку і мозкового стовбура до мозочка. Це група нейронів, яку можна порівняти з островом в цій річці, – пояснює Паксінос

Науковці виявили невідому ділянку мозку

Паксінос з іншими дослідниками зміг підтвердити існування endorestiform nucleus, використовуючи відносно нову техніку фарбування, розроблену для отримання більш чітких зображень мозкових тканин. Зображення були необхідні Паксіносу для складання нового нейроанатомічного атласу.

Розташування endorestiform nucleus наводить Паскіноса на думку, що ця область задіяна в дрібній моториці. У інших приматів ця ділянка поки не була виявлена, і можливо, endorestiform nucleus є черговою унікальною рисою людської нервової системи. Втім, це поки стверджувати рано: перевірити ідею Паскінос розраховує у майбутніх дослідженнях мозку шимпанзе.

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