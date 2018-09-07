Нарко: вийшов тизер четвертого сезону серіалу

Серіал Нарко виходить з серпня 2015 року / solochistes.info

Netflix представив новий тизер четвертого сезону серіалу Нарко.

Нові епізоди розкажуть про мексиканський наркобізнес. Головні ролі в серіалі виконують Майкл Пенья і Дієго Луна.

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Серіал Нарко виходить з серпня 2015 року. Перші три сезони розповідали про час, коли Колумбія була головною кокаїновою країною світу, а сюжет закручується навколо картелю Пабло Ескобара і картелю Калі. У центрі оповідання нового сезону буде мексиканський картель Гвадалахари.

Прем'єра запланована на 16 листопада цього року.

Раніше Netflix опублікував тизер шостого і останнього сезону серіалу "Картковий будиночок". Головну роль в новому сезоні шоу зіграє Робін Райт.

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