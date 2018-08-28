Картковий будиночок: з'явилися перші кадри зі зйомок

Netflix опублікував перші кадри з шостого сезону серіалу Картковий будиночок.

Головну героїню в ньому грає актриса Робін Райт. Вона виконує роль Клер Андервуд, яка зайняла посаду президента США і змінила звичайні костюми на суворі, майже військові.

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До акторського складу також приєдналися Грег Кіннір і Дайан Лейн. У серіалі вони грають брата і сестру Білла і Аннет Шепард.

Картковий будиночок: з'явилися перші кадри зі зйомок

Картковий будиночок: з'явилися перші кадри зі зйомок

Картковий будиночок: з'явилися перші кадри зі зйомок

Відомо, що раніше роль президента США виконував актор Кевін Спейсі. Однак через секс-скандал, що спалахнув навколо нього в 2017 році, актора вирішили змінити. А ще у мережі з'явився офіційний трейлер до серіалу Nightflyers, який знімають на основі новели автора "Гри престолів".

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