Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Картковий будиночок: з'явилися перші кадри зі зйомок

  • 43
Раніше роль президента США виконував актор Кевін Спейсі - фото 1
Раніше роль президента США виконував актор Кевін Спейсі / etonline

Netflix опублікував перші кадри з шостого сезону серіалу Картковий будиночок.

Головну героїню в ньому грає актриса Робін Райт. Вона виконує роль Клер Андервуд, яка зайняла посаду президента США і змінила звичайні костюми на суворі, майже військові.

І ще: Серіал Школа 2: усі актори, які з'являться у новому сезоні

До акторського складу також приєдналися Грег Кіннір і Дайан Лейн. У серіалі вони грають брата і сестру Білла і Аннет Шепард.

Картковий будиночок: з'явилися перші кадри зі зйомок - фото 272676
Картковий будиночок: з'явилися перші кадри зі зйомок
Картковий будиночок: з'явилися перші кадри зі зйомок - фото 272675
Картковий будиночок: з'явилися перші кадри зі зйомок
Картковий будиночок: з'явилися перші кадри зі зйомок - фото 272674
Картковий будиночок: з'явилися перші кадри зі зйомок

Відомо, що раніше роль президента США виконував актор Кевін Спейсі. Однак через секс-скандал, що спалахнув навколо нього в 2017 році, актора вирішили змінити. А ще у мережі з'явився офіційний трейлер до серіалу Nightflyers, який знімають на основі новели автора "Гри престолів".

Читайте також: ТОП-10 найкращих нових українських фільмів

Джерело: etonline
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 251
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура