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Британець замовив розкішний басейн за копійки і отримав це (фото)

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Чому варто уважно купувати речі в інтернеті - фото 1
Чому варто уважно купувати речі в інтернеті

Татусь з Великобританії придбав яскравий басейн для сім'ї за кумедні гроші, але його скупість обернулась сміхом, а не плаванням.

50-річний британець Мік Дафферн вирішив, що влітку для ідеального відпочинку йому бракує лише басейну на подвір'ї. До того ж, його двоє дітей точно б оцінили таку ідею. Тому заманливе оголошення в мережі про продаж великого яскравого басейну всього за 7 фунтів стерлінгів (приблизно 271 гривня) змусило Міка одразу ж здійснити покупку. І так почалась історія у стилі "Очікування та Реальність", передає Mirror.

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На знімках басейн мав доволі ефектний вигляд та натякав, що у ньому можна веселитись всією сім'єю. Чоловік розраховував на те, що він матиме 2 метри, однак вже коробка з доставки натякала, що все не так чудово.

Roland Leon - фото 461846
Roland Leon

"Те, що я отримав, викликало в мене істерику. Моя дружина злиться на мене, називаючи тупим та скупим. Але на знімках басейн виглядав значно більшим, аніж є насправді", – зізнається батько. Зате тепер його діти мають нову іграшку, а сімейство британця уважніше обиратиме, що ж придбати в інтернеті.

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Roland Leon

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