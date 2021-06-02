Чоловік хотів приготувати шашлик, але спалив гіперкар Lamborghini: кумедне відео з Китаю

У Китаї власник Lamborghini Aventador вирішив випробувати оригінальний спосіб приготування шашлику. Замість того, щоб виїхати на природу з традиційним мангалом, він зайнявся запіканням м'яса прямо на парковці, використовуючи для цього вихлопну трубу власного суперкара. Однак щось пішло не так.

Автомобіль почав випускати густі клуби диму, а "кухареві" довелося визнати, що витівка була невдалою. Відеоролик з панікою власником Aventador опублікували китайські ЗМІ.

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Інцидент стався в місті Чанша, китайській провінції Хунань. Як видно на кадрах, знятих знайомими господаря Lamborghini Aventador, машина перебувала на парковці, де межувала з Ferrari й іншими суперкарами. Чоловік сів навпочіпки перед вихлопною трубою, ймовірно, попросивши друга натиснути на педаль газу. У результаті V12 Aventador почав з гучними оплесками "випльовувати" полум'я.

Спочатку все йшло непогано, однак через якийсь час з моторного відсіку суперкара повалив густий дим. Далі на відео видно, як кухар-невдаха у паніці підіймає кришку і тікає якомога далі від автомобіля, що перегрівся. Повідомляється, що причиною виникнення диму міг бути витік охолоджуючої рідини.

У кінці квітня інший не надто обережний власник суперкара Ferrari 812 GTS вартістю 400 тисяч доларів випадково втопив "дводверку" в озері. Виявилося, що чоловік забув поставити 812 GTS на ручник, залишивши коробку передач у нейтральному положенні.

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