Наречена Зінченка Влада Седан похвалилася спортивним тілом

Красуня Влада Седан похвалилася спортивним тілом. Шанувальник у захваті!

Влада Седан, наречена півзахисника української збірної і легіонера "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, похвалилася своєю формою.

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В сторіс в Instagram Влада Седан поділилася фотографією з тренажерного залу, продемонструвавши ідеальну фігуру.

Тим часом півзахисник української збірної і легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко відверто розповів, що одного разу може повернутися в донецький Шахтар.

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