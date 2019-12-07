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Наречена Зінченка Влада Седан похвалилася спортивним тілом

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Влада Седан - фото 1
Влада Седан / 2plus2

Красуня Влада Седан похвалилася спортивним тілом. Шанувальник у захваті!

Влада Седан, наречена півзахисника української збірної і легіонера "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, похвалилася своєю формою.

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В сторіс в Instagram Влада Седан поділилася фотографією з тренажерного залу, продемонструвавши ідеальну фігуру.

Наречена Зінченка Влада Седан похвалилася спортивним тілом - фото 372660

Тим часом півзахисник української збірної і легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко відверто розповів, що одного разу може повернутися в донецький Шахтар.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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