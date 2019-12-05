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Зінченко заговорив про повернення у Шахтар

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Олександр Зінченко / xsport

Півзахисник української збірної і легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко відверто розповів, що одного разу може повернутися в донецький Шахтар.

Про це футболіст розповів у інтерв'ю "Трибуні".

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"Коли я був маленький і грав в академії, завжди мріяв зіграти на Донбас Арені. Ти ніколи не знаєш, що може статися у твоєму житті. Я дуже поважаю і люблю Шахтар. Він для мене рідний. Шахтар виховав мене, я не виключаю можливості повернутися туди", – передає слова Зінченка "Трибуна".

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Зінченко і Степаненко

Нагадаємо, зараз Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі. На YouTube-каналі клубу з'явилося відео, де Зінченко займається разом з іншими гравцями команди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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