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Як купити квитки на матчі Євро 2020: інструкція для українських фанів
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Україна кваліфікувалась на фінальну частину Євро 2020, тож вболівальники зможуть підтримати свою команду на матчах континентальної першості. Розповідаємо, як купити квитки на поєдинки "синьо-жовтих"!
Відразу зазначимо, що процедура покупки квитків доволі заплутана, тому самого бажання та навіть грошей недостатньо. На вболівальників збірної України буде встановлена квота.
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Хто може купити квитки на Євро 2020
За рекомендаціями УЄФА, першочергове право придбання квитків на матчі Євро 2020 за участю національної збірної надається офіційному фан-клубу. В Україні таким є фан-рух "Вірні збірній".
Для того, щоб скористатися правом, наданим УЄФА учасникам фан-клубу національної збірної, уже зареєстровані учасники "Вірних збірній" отримають спеціальне повідомлення на електронну адресу з посиланням для реєстрації в лотереї. Цей лінк може бути використаний лише раз для реєстрації учасника фан-руху. Ваша заявка візьме участь у лотереї, яка відбудеться вже 4 грудня 2019 року.
Якщо ви не є учасником фан-руху "Вірні збірній", але бажаєте до нього приєднатися, щоб збільшити свої шанси на отримання права купити квитки на Євро-2020, ви можете пройти реєстрацію на сайті ffu.ua до 3 грудня. Після успішної реєстрації ваша заявка візьме участь в іншій лотереї, яка відбудеться 16 грудня.
На відміну від інших країн, де члени фан-клубу мають право придбати лише один квиток, українські вболівальники можуть придбати два квитки на кожен матч групового етапу за участю збірної України. Це стосується також матчів плей-офф у разі подолання збірною України групового етапу.
Якщо ви не бажаєте бути учасником фан-руху "Вірні збірній", ви не отримаєте шансу взяти участь у лотереї, але можете подати заявку на загальних умовах на придбання не більш ніж чотирьох квитків на кожен матч збірної на сайті euro2020.com, зареєструвавши себе як уболівальника збірної України.
Як купити квитки на матчі збірної України
Правила придбання квитків для учасників фан-руху "Вірні збірній", якщо ви отримали спеціальний код доступу після проведення лотереї 4 грудня 2019 року. Після цього вам потрібно:
- Зареєструватися на сайті UEFA.com.
- Під час реєстрації ввести спеціальний код доступу, який був відправлений вам після проведення лотереї 4 грудня.
- Обрати матчі та категорії квитків та оплатити (не більше ніж 2 квитки на кожен матч збірної).
- Квитки будуть відправлені не раніше ніж у травні 2020 року.
Правила придбання квитків для нових учасників фан-руху "Вірні збірній", які зареєструвалися на сайті ffu.ua у період із 28 листопада по 3 грудня. У разі перемоги в лотереї, яка пройде 16 грудня 2019 року, ви отримаєте спеціальний код доступу. Після цього вам потрібно:
- Зареєструватися на сайті UEFA.com.
- Під час реєстрації ввести спеціальний код доступу, який був відправлений вам після проведення лотереї 16 грудня.
- Обрати матчі та категорії квитків та оплатити їх (не більше ніж 2 квитки на кожен матч збірної).
- Квитки будуть відправлені вам не раніше ніж у травні 2020 року.
Правила придбання квитків для тих уболівальників, хто не хоче бути учасником фан-руху "Вірні збірній":
- Зареєструватися на сайті UEFA.com.
- У період із 14 години 4 грудня по 14 годину 18 грудня подати заявку на придбання квитків на матчі збірної та обрати категорію квитків (не більше ніж 4 квитки на кожен матч збірної).
- У січні 2020 року після проведення лотереї вам буде відправлено лист на електрону пошту з інформацією, успішна ваша заявка чи ні. Якщо відповідь позитивна, вам потрібно буде ввести дані вашої кредитної картки та оплатити квитки протягом певного періоду.
- Квитки будуть надіслані вам у травні 2020 року.
Скільки коштують квитки на Євро 2020
Цінова політика УЄФА на майбутньому Євро 2020 специфічна, як і сам турнір. За традицією квитки розділені на три цінові категорії залежно від розташування місця на стадіоні. При цьому ціни на матчі групового етапу, 1/8 і 1/4 фіналу в деяких містах коштують значно дешевше, ніж в інших містах.
Найдешевші квитки – на матчі групового етапу та 1/8 фіналу в Баку, Бухаресті та Будапешті – 30 євро. Найдорожчі – 945 євро на фінал в Лондоні.
Важливо: для квитків, які замовлені в рамках однієї покупки або заявки, місця, коли це можливо, будуть розташовані поруч.
Де і коли буде грати збірна України
Фінальний турнір Євро 2020 пройде з 12 червня по 12 липня у 12 різних містах 11 різних країн по всьому Старому світу: Азербайджан (Баку), Великобританія (англійські Лондон і шотландський Глазго), Угорщина (Будапешт), Німеччина (Мюнхен), Данія (Копенгаген), Ірландія (Дублін), Іспанія (Більбао), Італія (Рим), Нідерланди (Амстердам), Росія (Санкт-Петербург), Румунія (Бухарест). Матч-відкриття відбудеться в столиці Італії на "Стадіо Олімпіко", фінал – у Лондоні на "Уемблі".
Громадянам України для відвідування матчів в Лондоні, Дубліні та Глазго самих лише біометричних паспортів буде недостатньо: потрібні візи.
Уже зараз відомо, що Україна буде грати в Групі С, матчі якої пройдуть 14, 18 і 22 липня в Амстердамі і Бухаресті, а серед суперників "жовто-синіх" точно буде збірна Нідерландів. Матч з голландцями пройде в Амстердамі, інші два – у Бухаресті, столиці сусідньої з Україною Румунії. Жеребкування всього фінального турніру Євро 2020 відбудеться уже 30 листопада.
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