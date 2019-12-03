Андрій Шевченко поділився планами на майбутнє: можливо, Італія

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко розповів, чим би хотів займатися після роботи у збірній України.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів, чим би хотів займатися після роботи у збірній України.

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За словами Шевченка, він хотів би попрацювати тренером в одному з італійських клубів. "Після того, як я завершу свою роботу зі збірною України, я хотів би тренувати команду в Італії, адже це моя друга батьківщина", – розповів Шевченко.

Нагадаємо, Андрій Шевченко включений до ТОП-10 найкращих тренерів національних команд за версією IFFHS. Шевченко посів восьме місце, набравши 41 очко. Очолив рейтинг тренер збірної Португалії (112), другий наставник Бразилії Тіте (102), третім став Роберто Мартінес (97), що очолює команду Бельгії.

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