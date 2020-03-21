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Наречена Роналду зворушливо зізналася йому в коханні

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Джорджина Родрігес поділилася спільним фото з Роналду та дітьми. Шанувальники у захваті від зіркового сімейства.

Джорджина Родрігес, кохана нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду зворушливо зізналася йому в своїх почуттях.

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На своїй сторінці в Instagram Джорджина опублікувала спільне фото з дітьми, і написала зворушливий текст. "Завдяки силі та хоробрості ти завжди будеш нашим героєм. Ти ангел-хранитель, який захищає нас вдень і вночі. У моменти радості ти особливий друг. Ти даруєш нам велику любов, надаєш величезну підтримку і завжди будеш для нас найважливішим і найкращим з чоловіків. Ми любимо тебе, татусю", – написала красуня.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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