Наречена впала на весіллі, і саме так виглядає кохання: відео

Наречена впала під час весільного танцю і такої реакції від її чоловіка не очікував ніхто. Зате у мережі захоплюються цією парою!

Тіктокерка з ніком georgefanacct поділилась особливим моментом зі свого весілля, яке було кілька років тому. І річ не в красивій сукні, а в епічному танці, який викликав захват у користувачів. за короткий час ролик зібрав понад 5 мільйонів переглядів.

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На ролику можна побачити, як перший танець наречених пішов не за планом: в один момент дівчина раптово падає на підлогу. Але чоловік не поспішає допомагати їй піднятись, адже встиг вигадати ще кращий варіант.

"Так, я все ще люблю цей момент навіть через 3 роки", – відзначила авторка. А коментатори не можуть не захоплюватись цією парою, адже впевнені, що саме так виглядає кохання.

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