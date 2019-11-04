Наречена Холостяка Добриніна засвітила животик у білизні

Дарина Квіткова виставила доволі пікантні кадри, позуючи лише в чорному блейзері. Шанувальники у захваті від Даші!

Обраницею холостяка у дев'ятому сезоні однойменного реаліті-шоу Нікіти Добриніна стала 21-річна Даша Квіткова.

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Дівчина активний користувач Instagram, де часто тішить публіку яскравими фото і відео зі свого життя з коханим. І цей раз не став винятком – красуня показала результати пікантної фотосесії з Риму, куди вона нещодавно їздила.

Так, на кількох знімках, які опублікувала Даша, вона позує в напівтемряві в чорному вбранні. На одному з фото дівчина розкрила свій піджак і продемонструвала білизну, ідеальну фігуру і плоский живіт. Її грайливі кучері розпущені, а на обличчі легкий макіяж. У підписі до фото Квіткова запропонувала фанатам написати їх улюблені цитати, а ті не розгубилися, і взялися писати коментарі.

Гортайте фотогалерею:

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