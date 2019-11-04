Між нами був роман: Могилевська і Яма повернулись на паркет Танців з зірками

Наталя Могилевська стала зірковою гостею одинадцятого прямого ефіру Танців із зірками 2019. Артистка не лише виконала кілька своїх пісень, але й стала у пару з Владом Ямою, виконавши танець, як і 13 років тому. Дивіться емоційний номер легендарної пари проєкту.

У неділю, 3 листопада на каналі 1+1 відбувся 11 випуск шоу Танці з зірками. Крім учасників проєкту на головний паркет країни вийшла пара, яка танцювала тут 13 років тому – Наталя Могилевська та Влад Яма. Співачка закрутилася на паркеті зі своїм "першим учителем танців" і експартнером по проєкту. Пара показала хоч і короткий, але яскравий та емоційний номер. Могилевська під час шоу виконала свій хіт "Цей танець".

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Перед яскравим номером пари Влад зважився на деякі одкровення про минуле і згадав далекий 2006 рік, коли вони зі співачкою вперше вийшли на паркет Танців із зірками. Зокрема, танцюрист зізнався, що з Могилевською у них таки був роман: "Чи був у нас з Наталею роман? Так. Звичайно, був", – раптово приголомшив одкровенням Влад.

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